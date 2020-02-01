İTOB'dan Elazığ'a yardım tırı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için Menderes Kaymakamlığı'nın önderliğinde İzmir Organize Sanayi Bölgesi (İTOB); kışlık giysi, battaniye, elektrikli ısıtıcı ve gıdadan oluşan yardım tırını deprem bölgesine gönderdi.

Geçtiğimiz günlerde Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde evsiz kalan binlerce insanın kış günlerinde mağdur olmaması için deprem bölgesine sürekli yardımlar gönderiliyor. Bu yardımlara bir yenisi de İzmir'in Menderes ilçesinden geldi. Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki önderliğinde gerçekleşen yardım kampanyasında İTOB üyeleri bir araya gelerek, bir tır dolusu ihtiyaç malzemesi topladı. Yüzlerce battaniye, elektrikli ısıtıcı, kuru gıda, kışlık giysi ve temel malzemelerden oluşan yardımlar toplanırken, kısa sürede bir tır dolusu malzemeyi hazırlayan İTOB, tırı İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Yönetim Müdürlüğü'nün direktifleri doğrultusunda yola çıkardı.

Başta Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Menderes İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı olmak üzere destekte bulunan birçok kişi, yardım tırını Elazığ'a uğurlamak için bir araya geldi. Düzenlenen törende konuşan İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, "Deprem sonrası yaşanan ağır kış şartları nedeniyle evsiz kalan vatandaşlarımızın durumu ortada. Biz böyle olayları dayanışma içinde atlatacağımıza inanıyorum. Kötü durumda evsiz kalan insanların sıkıntıların giderilmesi, insan ihtiyaçlarının karışlanması ve bölgede yaşayan insanların acılarının bir nebze de olsa hafifletmek amacıyla başlattığımız yardım kampanyası kısa sürede tamamlandı. Bir tır dolusu temel ihtiyaç malzemesi, deprem yüzünden mağdur olan vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıktı. Bu yardımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Kaymakam Bahri Tiryaki ise konuşmasında, "Deprem nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için yola çıkan bu tır inşallah bir nebze de olsa vatandaşlarımızın acısını hafifletir, ağır kış günlerinde içlerini ısıtır" diye konuştu.