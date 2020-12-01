İTÜ araştırdı, İzmir örnek çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul'daki taksi hizmetine bilimsel mercek tuttu. Verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması için dijital taksiciliğe geçilmesi gerektiği vurgulanırken, esnaf-kamu işbirliği eseri ‘EnTaksi İzmir' model olarak gösterildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kamu işbirliğiyle hayata geçirdiği EnTaksi, kısa sürede büyük ses getirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Murat Çelik'in araştırmasında EnTaksi İzmir ile ulaşılan dijital taksicilik başarısı öne çıktı. Ulaşım Planlaması Uzmanı Prof. Dr. Çelik'in “İstanbul'da Taksi Sektörünün Analizi Raporu”nda Megakent'teki taksi taşımacılığında verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması için dijital taksiciliğe geçilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bu kapsamda da EnTaksi İzmir model olarak gösterildi. Söz konusu rapor İstanbul Büyükşehir Belediyesinin son UKOME toplantısında gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaray Bölge Müdürü Doç. Dr. Nurdan Apaydın, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde elektronik tabanlı taksicilik altyapısı kurulmasının önemini vurguladı. Doç. Dr. Apaydın, “İzmir örneği beni çok etkiledi” diye konuştu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, ne kadar doğru bir iş yaptıklarının bilimsel araştırma ile tescillendiğini açıkladı.

Bakan da örnek göstermişti

Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Anık, değişimin hızını yakalama, taksiciliği geleneksel yapıdan çıkarıp geleceğe taşıma amaçlı gayretlerinin örnek gösterilmesinden mutluluk yaşadıklarını dile getirdi, şunları söyledi:

“Taksiciliği dijital çağa taşıdığımız EnTaksi İzmir, hem teknolojik altyapısı hem de esnaf-kamu işbirliğinin eseri olması nedeniyle bir yıldan kısa sürede büyük alkış ve övgü topladı. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Türkiye'ye örnek model olarak gösterilmişti. İnternetten taksi çağırma, şoförü puanlama, temassız ödeme gibi birçok yeniliğe sahip EnTaksi İzmir'in hayata geçmesinde bize destek veren başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer olmak üzere herkese şükranlarımızı sunuyoruz.”

EnTaksi İzmir böyle çalışıyor

AppStore ya da Google Play'den akıllı cihazlara indirilebilen EnTaksi İzmir'i kullanmak için cep telefonu numarası üzerinden giriş yapmak yeterli oluyor. Mobil aplikasyon kullanılarak günün 24 saati bir tuşla taksi çağrılabiliyor. Sistem en yakındaki taksiyi yönlendiriyor. Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebiliyor, şoför hakkında yorumları okuyabiliyor. Kişi, gideceği yerin mesafesini ve güzergahını haritadan görüp ödeyeceği tutarı yolculuk öncesi öğrenebiliyor. Sistemin otomatik olarak yönlendirdiği şoför hakkındaki yorumlar okunup istenmezse başka taksi talep edilebiliyor. Müşteriler, seyahat sonrasında aracın temizliği ve şoförün davranışları hakkında puanlama ve yorum yapabiliyor. Bu değerlendirmeler herkes tarafından görülebiliyor. Tüm yolculuklar sistem üzerinde kayda alındığı için taksilerde unutulan ya da düşürülen eşyalara kısa sürede ulaşılıyor. İngilizce dil seçeneği sayesinde yabancılar da sistemi kolaylıkla kullanabiliyor. 0850 495 0 495 numaralı çağrı merkezinden de günün 24 saati taksi çağrılabiliyor ve teknik destek alınabiliyor. Uygulama üzerinden tıpkı elektronik alışverişlerdeki gibi kredi kartıyla temassız ödeme yapılabiliyor.