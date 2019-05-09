İTÜ GVO'da bahar coşkusu

'si düzenlenen festivalle kutlarken, öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı İzmir Okulları, baharın gelişini bir festivalle kutladı. Bu yıl 2.'si düzenlenen, “Happy Fest'19” Bahar Festivaline katılan öğrenciler, veliler ve öğretmenler; sahne gösterileri, etkinlik atölyeleri, oyun parkurları ve Yaygara Band konseri ile keyifli saatler yaşadı.

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarının Gaziemir'de bulunan Nesan yerleşkesinde düzenlenen festival, öğretmenlerin sergilediği zumba gösterisi ile başladı. Öğrencilerin sahne performansları ise festivale katılan herkesten tam not aldı. Seramik, kukla, çikolata atölyeleri, şişme oyun parkurları, uzay simülatörü, alışveriş ve yiyecek stantları, aile ve öğrencilerin yarıştığı eğlenceli turnuvalar ile festival coşkusu doruğa çıktı. “Sizin Gözünüzden Happy Fest” Fotoğraf Yarışması ile Atık Malzeme Tasarım Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerinin de verildiği festivalde, sahneye çıkan Yaygara Band grubu ise festivale katılanların kulakların pasını sildi.