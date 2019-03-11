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İyi bir hasta muayenesi ile fazla tetkiklerinden kaçınılabilir

Hastalıklarda bütüncül yaklaşımın önemine değinen Dahiliye Uzmanı Dr.

Cüneyt Hayretdağ, fiziki muayene ve hasta öyküsü alınmasının tıbbın en önemli unsurları olduğunu açıkladı. Dr. Hayretdağ, iyi bir hasta muayenesi ile fazla tetkiklerinden de kaçınabileceğini söyledi.



Dahiliye Uzmanı Dr. Cüneyt Hayretdağ, tıbbın en önemli parçasının hastadan iyi bilgi alınması ve doğru muayene süreci olduğunu dile getirerek, "Anamnez (hastanın öyküsü) ve fiziki muayene, doktorluğun en önemli iki ayağıdır. Hastanın geçmişte geçirdiği ya da mevcutta görülen hastalıklar hakkında bilgi alınması ve fiziki muayene tıbbın en temel unsurlarıdır. Yaklaşık 5 dakika süren anamnez ve ardından gerçekleştirilen fiziki muayene ile birçok hastalığın ön tanısı konulabilir. Bu iki sürecin doğru bir şekilde uygulanmasıyla, birden çok tahlil ve tetkike gerek kalmadan hastanın problemini çözebilmek mümkündür" dedi.



Hasta öncelikle dahiliyeye gitmelidir


Dahiliye uzmanlarının hastayı bütüncül yaklaşım ile muayene etmesi gerektiğini anlatan Dr. Hayretdağ, "Erişkinlerin, şikayetlerinde öncelikli olarak başvurması gereken doktorlar, dahiliye uzmanları olmalıdır. Hasta, dahiliye doktorları tarafından bütüncül olarak değerlendirmeli, ciltten kalbe, beyinden nabza kadar tüm fonksiyonları gözlemleyebilmelidir. Örnek vermek gerekirse; titremesi olan bir hastanın vücudunda karaciğer problemi, tansiyonu olan bir hastanın ise hipertroidi çıkabilir. Bu açıdan dahiliye bütüncül bir yaklaşım ve gözlem açısından, hastanın ilk başvurması gereken alandır” diye konuştu.

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