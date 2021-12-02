İyi bir öz geçmiş işe alımlarda şansı artırıyor

Adayların öz geçmişlerini işveren için hazırladıklarını unutmamaları gerektiğine dikkat çeken İŞ-KUR İş ve Meslek Danışmanı Gülnur Balcıoğlu, “İyi bir özgeçmiş ne çok uzun ne çok kısa olmalıdır” dedi.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan işsizlikle mücadele için Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın talimatıyla projeler üreten Buca Belediyesi, CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri konusunda eğitim düzenledi. Belediyenin meclis salonunda düzenlenen eğitimi, İŞ-KUR İş ve Meslek Danışmanı Gülnur Balcıoğlu verdi. Öz geçmişin iş başvurularında kullanılan, işverene ve insan kaynakları departmanına adayın kim olduğunu tanıtan bir doküman olduğunu belirten Balcıoğlu, “Eğer öz geçmiş özenli bir şekilde ve başvuru yapılan pozisyona göre hazırlanırsa, adayın mülakata katılma şansını arttırır. Öz geçmişi kendimiz için değil, işveren için hazırladığımızı unutmamalıyız. İyi bir özgeçmiş ne çok uzun ne çok kısa olmalıdır. Okunması kolay, iyi organize edilmiş, akılda kalıcı ancak abartılı olmamalı. Başvuru yapılan pozisyon ya da kuruma göre hazırlanmalıdır. Eğer fotoğraf eklemek gerekiyorsa iş başvurusuna uygun bir fotoğraf kullanılmalıdır. Adayın güçlü yönlerine vurgu yapılmalıdır. Doğru bilgiler içermeli, asla yanlış bilgilere yer verilmemelidir" dedi.

Mülakatta da dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılara dikkat çeken Balcıoğlu, “İyi giyimli olmak, beden dilini iyi kullanmak, sorulan soruları doğru yanıtlamak, iş ve kurumla ilgili sorular sormak iyi bir mülakat için çok önemlidir. Ayrıca adayların görüşmeye zamanında gitmesi, önceden görüşmecinin adı, kurumun yapısı, ürün ve hizmetleri, pazar içindeki durumu gibi konularda araştırma yaparak bilgi sahibi olması da olumlu bir durum yansıtır” diye konuştu.

Balcıoğlu, mülakat esnasında yapılmaması gerekenleri ise şöyle aktardı:

“Kariyeriniz ile ilgili yanıltıcı bilgi vermekten kaçının. Mülakat sırasında fazla espri yapmayın. Argo ya da ara sesler (ııı, şey, hıhı gibi) kullanmayın. Kendi olumsuz yönlerinizden bahsetmeyin. Ücret, izin süreleri, sosyal haklar hakkında size iş teklifi yapılmadıkça soru sormayın. Şahsi meselelerinizi ve aile problemlerini dile getirmeyin. Mülakat sırasında saate bakmayın. Sorulara acele cevap vermeyin. Çok mükemmeliyetçi olduğunuzu söylemeyin ve bunu yansıtmayın. Münakaşalı konulardan sakının.”