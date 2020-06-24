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İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye geçti

İYİ Parti Tire ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nafiz Kükler, partisinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi’ne geçti.

İYİ Parti Tire ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nafiz Kükler, partisinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Veysel Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tire ve İzmir BB Meclis Üyesi Nafiz Kükler, İYİ Parti'den istifa ederek partimize katılmıştır. Kendisine hayırlı hizmetler diliyoruz” ifadesini kullandı.

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