İYİ Parti'nin, "HDP'yi ziyaret edeceğiz" açıklamasına MHP'den çok sert tepki

İYİ Parti Torbalı İlçe Başkanı Baki Akyüz'ün, "İYİ Parti İlçe Başkanı olarak ilk ziyaret edeceğim parti HDP olacak" şeklindeki açıklamalarına sert tepki gösteren MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Serdar Secgin, "Zaten HDP'den başka gidebileceğiniz yer yok. Sizi ancak orası paklar" diyerek sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Torbalı İlçe Başkanı Baki Akyüz, yerel bir gazeteye yaptığı ziyaretinde, "AK Parti MHP'ye, CHP'de İYİ Parti'ye hayır diyemez. Kimse yadırgamasın; ama ilçede bir de HDP gerçeği var. Eğer ittifak görüşmelerinde Torbalı bizlere verilirse, İYİ Parti İlçe Başkanı olarak ilk ziyaret edeceğim parti HDP olacak" açıklamalarına MHP İzmir İl Teşkilatından sert tepki geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkan Yardımcısı Serdar Secgin, Akyüz'ün bu sözlerine "Zaten gideceğin başka adres yok" dedi. Secgin, "Zaten HDP'den başka gidebileceğiniz yer yok. Sizi ancak orası paklar. Aklı başında ve vicdanlı hiçbir Türk evladı sizin peşinizden gitmez. HDP ile ittifak halinde olduğunuzu zaten biliyoruz. Çaldığınız minareye şimdi kılıf arıyorsunuz; ama içinizdeki ihaneti hiçbir kılıfa sığdırmaz hiçbir şekilde örtemezsiniz. İpin kimin elinde olduğu artık ortaya çıkmıştır. Bu söylemlerinizle gizlediğiniz zihniyetinizi ortaya çıkardınız. HDP ile hiç ayrılmadan sonuna kadar gidebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Serdar Secgin, şöyle devam etti:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde bölücülükten tutuklu bulunan HDP Adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması gerekir sözlerini de unutmuyoruz. Eli kanlı PKK yandaşı bu partiyle gidebilecekleri yere kadar gidebilirler."