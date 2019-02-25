İyilik teşekkürü

Yaşar Üniversitesinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Platformunun katkılarıyla geçen aralık ayında İzmir Gündoğdu Meydanında gerçekleştirdiği ‘İzmir'de İyilik Var' gönüllü hareketinin değerlendirme ve teşekkür töreni yapıldı. Kızılay Ege Bölge Kan Merkezinden Uzman Serdar Coşkun, "Tıpkı Öykü gibi ülkemizde şu anda 2 bin 100 civarında direkt kök hücre bekleyen hastamız var" dedi.

Selçuk Yaşar Kampusu Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende, teması Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde ‘sorumlu tüketim' olarak belirlenen etkinliğe destek veren 144 sivil toplum kuruluşu temsilcisine katkılarından dolayı teşekkür belgesi sunuldu. 2015 yılından bu yana aralıksız çalışmalarına devam eden ‘İzmir'de İyilik Var' gönüllü hareketinin toplum üzerinde oluşturduğu duyarlılığa dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “İzmir'e ve İzmirlilere gönüllülük ve iyilik çok yakışıyor” diye konuştu.

"Nice hastamız için umut olundu”

'İzmir'de İyilik Var' hareketinin sivil toplum kuruluşları arasında farklı işbirliklerine vesile olduğuna değinen Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Bu yıl BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde bireyleri sorumlu tüketim konusunda bilgilendiren ya da harekete geçiren çalışmalar gerçekleştirildi. Şehrin dört bir yanında tüketim alışkanlıkları konusunda bir bilinçlendirme hareketi başlatıldı. Onlarca atölye, kıyı temizliği çalışmaları, takas şenlikleri başarı ile gerçekleştirildi. İyilik kanımızda var diyen Kızılay'ın desteği ile Öykü Arin ve kök hücre bağışı bekleyen nice hastamız için umut olundu” dedi.

Herkes için iyilik

2015 yılından bu yana devam eden hareketin ulaştığı kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Dinçer, şöyle devam etti: “Okuyan her öğrencinin sembolik olarak 1 krediye denk gelen sosyal sorumluluk dersini almadan mezun olamadığı Yaşar Üniversitesinde, 2015 yılından bu yana, 7 bin 450 öğrenci projelere katılıp 60 bin saatlik çalışma gerçekleştirerek binlerce kişinin hayatına iyilik dokunuşu yaptı. 100'ün üzerinde sivil toplum kuruluşu ve çeşitli kamu kurumları ile işbirliği yapılan ders kapsamında, çevre temizliğinden sokak hayvanları için mama toplayıp barınak yapmaya, köy okullarına kütüphane kurmaktan ihtiyaçları olan elbiseleri temin etmeye, kan bağışından binlerce fidanlık orman oluşturmaya kadar birçok iyilik gerçekleştirildi. İnanıyoruz ki her bireyin gönüllü olarak yapabileceği bir şeyler mutlaka vardır. Yaşar Üniversitesi olarak bizler bunu savunmaya ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

Öğrencilerin desteği çok değerli

Törene katılan Kızılay Ege Bölge Kan Merkezinden Uzman Serdar Coşkun da ülkemizde kan bağışı ve ilik nakli konusunda yaşanan sıkıntılara değindi. Coşkun, “Maalesef ülkemizde kan bağışı ile ilgili sıkıntı 2019 yılında olmamıza rağmen çözülebilmiş değil. Bölgemizde 93 tane hastane var ve bu hastanelerin 91'inde yüzde 100 kan ihtiyacını sizlerin de destekleriyle biz karşılıyoruz. Bu anlamda sizlerden de destek bekliyoruz. Yaşar Üniversitesi de bize çok destek veriyor. Yaşar Üniversitesi öğrencileri, kan bağışı konusunda bilinçlendirmek için çok yoğun çaba sarf ediyorlar. Bu çalışmalar bizim için çok değerli ve önemli” ifadelerini kullandı.

2 bin 100 kök hücre bekleyen hasta var

Ülkemizde 4 yıl önce Kızılay ve Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Kemik İliği Bankası hakkında da bilgi veren Serdar Coşkun, “4 yılda yaklaşık 400 bin kök hücre bağışçısına ulaşabildik. Almanya'da bu rakam 8 milyon civarında. Son 3 aydır özellikle Öykü Arin'le ilgili çok yoğun bir kampanya devam ediyor. Tıpkı Öykü gibi ülkemizde şu anda 2 bin 100 civarında direkt kök hücre bekleyen hastamız var. Bu çalışmalar ışığında inşallah onlara da şifa olunur” dedi.

Kök hücre ve kan bağışı

'İzmir'de İyilik Var' hareketine destek veren organizasyon komitesine, yürütücülere ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür belgesi ve sertifikaları Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan tarafından verildi. Tören Ege Kültür Derneği Halk Dansları gösterisi ile son buldu. Ayrıca, ‘İyilik Kanımızda Var' sloganıyla Kızılay'a destek veren Yaşar Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları gün boyu kök hücre ve kan bağışında bulundu.