İyilikler Zinciri Türkiye'yi sarıyor

Her ay başka bir şehirde açılacak İyilikler Çarşısı, LÖSEV'e kayıtlı lösemili çocuk ve yetişkin kanser hastalarına gönüllerince alışveriş yapma fırsatı veriyor.

1998 yılından beri lösemili çocukların uzun ve zorlu tedavi süreçleri boyunca sağlıktan, eğitime birçok alanda en büyük destekçisi olan LÖSEV, İyilikler Zinciri projesiyle hayatlara dokunmaya devam ediyor. İlki ocak ayında İstanbul'da, ikincisi ise Ankara'da gerçekleştirilen İyilikler Çarşısı, yıl içinde 10 ilde açılacak ve 10 bin aileye gıda ve eşya yardımı ulaştıracak.

10 bin aileye 100 milyon TL'lik yardım

İyilikler Zinciri projesi yüzde 87'si asgari ücret veya altında gelirle kanser mücadelesini sürdüren ailelerin yaşam şartlarını iyileştirmeyi ve iyiliği yaymayı amaçlıyor. LÖSEV, İyilikler Çarşısı'nda mobilya, beyaz eşya, temel gıda, giyim ve temizlik malzemeleri gibi çeşitli ürünleri kayıtlı ailelerine ulaştırıyor. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri, Konya, Eskişehir, Samsun, Adana illeri başta olmak üzere 10 ilde 10 bin aileye toplamda 100 milyon TL değerinde destek sağlanması hedefleniyor.

Sanal para ile gönüllerince alışveriş yapacaklar

Lösemi başta olmak üzere tüm kanser hastalıklarının tedavi süreçlerinde iyi beslenmenin, sağlıklı şartlarda yaşamanın ve moral desteğinin önemi biliniyor. İyilikler Çarşısı'nda geçerli tek para birimi “LÖSEV parası”. LÖSEV Sosyal Hizmetler ekibinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi aileler ihtiyaç oranlarına göre ayrılarak LÖSEV parasıyla hem ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de geçim kaygısına düşmeden gönüllerince alışveriş yapma keyfini yaşıyor.

İyiliğe davet

Tüm çalışmalarını yurt içi ve yurt dışından bağışçıları ve beş milyona yakın gönüllüsü ile el ele gerçekleştiren LÖSEV, bu anlamlı projede de tüm destekçilerini İyilikler Zinciri'nin bir halkası olmaya davet ediyor. Kurumsal firmalar, üreticiler veya kamu kurumları İyilikler Çarşısı'na ister stantlar ile isterse bağışları ile katılabiliyor. Yüzlerce LÖSEV gönüllüsünün de destek verdiği İyilikler Zinciri kapsamında hem sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiyor hem de ulaşan yardımların ailelerde bıraktığı tebessüm kalplere dokunuyor.