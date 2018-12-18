İZBAN grevi nedeniyle taksicilerde araç takviyesi yaptı

İzmir'de, şehir içi ulaşımın yükünü çeken İZBAN grevi nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşayanlar için taksiciler de seferber olurken, İZBAN güzergahında taksi sayısı da geçici olarak artırıldı.

İzmir Banliyö Sistemleri (İZBAN)'ndeki çalışanların grevi, İzmir'de ulaşımı olumsuz etkiledi. Ulaşımda bir çok sefer artırılırken, imdada taksilerde yetişti. Gidecekleri yere zamanında ulaşmak isteyen İzmirliler için istasyonlar başta olmak üzere İZBAN güzergahı boyunca ticari taksi takviyesi yapıldı. Dileyenlere 3-4 kişinin bir araya gelip, taksileri kullanma imkanında grev süresince sunulacağı ifade edildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Erkan Özkan, her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de İzmirlilerin yanında ve hizmetinde olduklarını ifade etti. Özkan, banliyö trenlerinin sefer yapmaması üzerine yaşanan mağduriyeti gidermek için günün 24 saat aralıksız iş başında olduklarını dile getirdi. Özkan, "Aynı yöne gitmek isteyenler bir araya gelip taksiler ile yolculuk yaparak İZBAN grevine çözüm buldu. Özellikle kısa mesafe nedeniyle yolcu alınmamasına yönelik uzun süredir etkili bir mücadele yürütüyoruz. İzmir bu konuda diğer şehirlere göre çok daha iyi durumda. Bu sorunu tamamen sona erdirmeye kararlıyız. İZBAN grevinin yaşandığı şu günlerde meslektaşlarımıza gerekli uyarılarda bulunuyoruz, duyarlı ve yardımcı olunmasını istiyoruz. Meslektaşlarımız da gereken duyarlılığı sergiliyor, Odamız ve İzmirliler adına hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.