İZBAN grevinde ilk gün raporu: Onlarca sefer artırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile yüzde 50 ortak olduğu İzmir Banliyö Sistemleri (İZBAN)'da, bu sabah başlayan grev nedeniyle, ulaşımda ek tedbirler uyguladı. Vatandaşların yaşayabileceği olumsuzlukları asgari düzeye indirebilmek amacıyla tüm imkanlarıyla seferber olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey bürokratlarıyla ulaşım birimlerinin başındaki tüm yöneticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren sokaktaydı. Alınan önlemler sayesinde, haftanın ilk iş günü olmasına rağmen trafikte ciddi bir sorun yaşanmadı. ESHOT'ta bin 252, İZULAŞ'ta 265 olmak üzere seferdeki otobüs sayısı bin 517'e yükseltilirken, yeni hatlar açıldı; yoğun hatlara takviyeler yapıldı. İZDENİZ, Bostanlı'dan 5 dakikada bir sefer yaptı. Sabah 07:00-09:00 saatleri arasındaki ortalama yolcu sayısı 4 bin 500 kişi iken, bu sabah aynı saat diliminde 8 bin 898 yolcu taşındı. İZBAN, grev kapsamı dışındaki makinistlerle 24 dakikada bir (Çiğli ile Adnan Menderes Havalimanı arasında, sadece 5 trenle) seferler düzenledi. Bu seferlerin 06:30 ile 11:00, 16:00 ile 22:00 saatleri arasında sürdürüleceği bildirildi. Metro, sefer sıklığını üç dakikaya indirdi. Tramvay'da Gazi Bulvarı'nda yaşanan kısa süreli yoğunluk, sefer aralığının 5 dakikaya çekilmesiyle aşıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 07.30-09.30 arasında zorunlu olanlar dışında hiç bir hizmet aracını trafiğe çıkarmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu sabah tespit edilen sıkıntıların akşam saatlerinde minimuma indirilmesi amacıyla; ESHOT, İZDENİZ, İZULAŞ, Metro ve Tramvay'da gerekli tedbirlerin alınacağını ve gerekli takviyelerin yapılacağını, güzergahı uygun olan vatandaşların işe gidiş-geliş saatlerinde deniz yolunu tercih etmelerinde yarar olacağını duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ayrıca, gösterdikleri duyarlılık için İzmirlilere teşekkür etti.