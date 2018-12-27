İZBAN grevinde rakam karmaşası

İzmir'de 17 gündür süren grevin hemen sonlandırılması şartıyla zam önerisini yüzde 26'ya yükselten İZBAN yönetimi, Demiryol-İş Sendikasının greve devam etme kararı nedeniyle zam önerisini geri çektiğini belirtmiş ve işçilerin alacağı maaşları açıklamıştı. Bu durumu yalanlayan Demir-yol İş Sendikası İZBAN Baş Temsilcisi Ahmet Güler, "Bu tamamen gerçeği yansıtmamaktadır, tamamen yalandır. İZBAN işçileri, her ay bankamatikten bu rakamları çekecekse bu toplu sözleşmeye imza atıp, trenleri de yarından itibaren çalışmaya başlatmakta hazırdır" dedi.

İzmir Banliyö Sistemileri (İZBAN) çalışanları, toplu sözleşmede anlaşma sağlanamaması nedeniyle greve gitmişti. 17 gündür grevde olan işçiler, sendika aracılığıyla önerilen fiyatları kabul etmezken, İZBAN yönetimi, yüzde 26'ya yükselttiği zam oranını sendikanın greve devam etmesi nedeniyle geri çektiklerini açıklamıştı.

İZBAN rakamları açıkladı; ama sendika yalanladı

İZBAN'dan yapılan yazılı açıklamada ayrıca "Yüzde 26 zam önerisi kabul edilseydi; 2015 yılında işe başlayan lise mezunu, evli ve bir çocuklu makinistin tüm hakları dahil alacağı net ücret ayda 4 bin TL'nin üzerine çıkacaktı. Toplamda yüzde 26 zam yapılan maaşlara göre, 2010 girişli, eşi çalışmayan, çocuklu personel gruplarının, tüm hakları dahil hesaplanmış ortalama net aylık gelirleri ise makinist için 4 bin 152 TL, tekniker için 4 bin 136 TL, teknisyen için 3 bin 988 TL, istasyon operatörü için 3 bin 820 TL, gişeci-veznedar için 3 bin 773 TL ve ofis personeli için 3 bin 694 TL olacaktı" ifadelerine yer verilmişti.

Bu açıklamanın ardından Demiryol-İş Sendikası bu açıklamayı yalanladı. Demiryol-İş Sendikası İZBAN Baştemsilcisi Ahmet Güler tarafından yapılan açıklamada, "İZBAN AŞ.'nin yapmış olduğu yüzde 26'lık teklifle İZBAN işçisinin alacağı maaşları açıkladı. Bu tamamen gerçeği yansıtmamaktadır, tamamen yalandır" dedi.

"İZBAN işçileri her ay bankamatikten bu rakamları çekecekse çalışmaya hazır"

İZBAN tarafından açıklanan rakamların verilmesi halinde grevi hemen bırakacaklarını ifade eden Güler, açıklamasına şöyle devam etti:

"Greve başlamadan 9 Aralık tarihinde İZBAN AŞ. kamuoyuna bir açıklama yaptı. Dedi ki; '3 bin 435 lira bir makinist arkadaşımız biz veriyoruz; ancak sendika ve İZBAN çalışanları bunu kabul etmeyerek greve başladı' diye bir açıklama yaptı. 3 bin 435 liralık rakamın, yüzde 22'lik teklifle İZBAN A.Ş. işçilerine önerildiği söylenmişti. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada da yüzde 26'lık teklifle, 4 bin 152 lira olduğu söyleniyor. 3 bin 435 liralık rakam, yüzde 4 artışla 4 bin 152 lira nasıl oldu. Biz bunu çok merak ediyoruz. İZBAN işçileri, İZBAN A.Ş.'nin yaptığı açıklamada önerilen rakamları her ay bankamatikten bu rakamları çekecekse bu toplu sözleşmeye imza atıp, trenleri de yarından itibaren çalışmaya başlatmakta hazırdır. İZBAN yönetimi tarafından resmi olarak açıklanan meslek gruplarının ortalama net gelirleri gerçekten vermesi halinde bu grev 5 dakika daha uzamayacaktır."