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İZBAN grevinin 17. gününde son teklif

İZBAN, 17.

günününe giren grevi sonlandırmak amacıyla, Demiryol-İş Sendikası ile masaya oturdu ve teklifini yüzde 26'ya yükseltti.


Demiryolu İşçileri Sendikası ile İZBAN arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinde, İZBAN'ın yüzde 22'lik zam teklifinde bulunması ve bunun kabul görmemesi üzerine 10 Aralık'ta greve çıkan İZBAN'da grev 17. gününe girdi. Grevi sonlandırmak için işverenden son bir teklif geldi.


Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ile dün akşam saatlerinde yeniden görüşen İZBAN yönetimi, yeni bir teklif sundu. Daha önce ücretler için verilen yüzde 22'lik zam teklifi, yüzde 26'ya yükseltildi.


Sendikanın, verilen zam oranı karşısında grevdeki işçiler ile konuyu değerlendirdiği öğrenildi.

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