İZBAN seferleri başlıyor

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grevin Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün süreyle ertelenmesi üzerine İZBAN tren seferleri başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İZBAN'a bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasınca uygulanmakta olan grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi. Söz konusu karar 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63. maddesi gereğince alındı.

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, “Dün gece yayınlanan karar şok etkisi yapan bir karardı. Şu anda tren raya girdi. Kanunun 63. maddesi açık. ‘60 gün grev ertelendi, 60 günün sonunda tekrar yeniden greve başlanacak gibi düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Maddede ‘herhangi bir şekilde grev ertelemesi olduğunda 60 gün boyunca anlaşma olmadığında Yüksek Hakem Kurulu tarafından sonuçlandırılır' der. Vaziyet bu. Seferler başladı. Ancak şu anda treni getirenler bizim greve çıkan arkadaşlarımız değil, daha önce grev kapsamı dışında çalışan makinistler tarafından getirildi. Bizim arkadaşlarımız da hangi pozisyonda, hangi saate iş başı yapacaksa onun planlaması idare tarafından yapılıyor” dedi.