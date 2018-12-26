İZBAN'da verilen son teklifte anlaşma sağlanamadı

İZBAN yönetimi tarafından verilen yüzde 26 İZBAN A.Ş. ile Demir Yol-İş sendikası arasında işveren tarafından verilen yüzde 26 oranındaki son teklif işçiler tarafından reddedilerek greve devam kararı alındı.

Demiryolu İşçileri Sendikası ile İZBAN arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinde, İZBAN'ın yüzde 22'lik zam teklifinde bulunması ve bunun kabul görmemesi üzerine 10 Aralık'ta greve çıkan İZBAN'da grev 17. gününe girdi. Grevin 17. gününde İZBAN, grevi sonlandırmak amacıyla, Demiryol İş Sendikası ile masaya oturdu ve teklifini yüzde 26'ya yükseltti. Dün geceden bu yana süren görüşmelerde ise anlaşma sağlanamadı. Sendika, verilen zam oranını reddederek greve devam etme kararı aldı.

“Taleplerimize kulaklarını tıkamış vaziyetteler”

Görüşmelerin ardından işçilerle birlikte basın açıklaması yapan Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu ve Devlet Demiryolları aralarında bir görüşme yapmış. Asgari ücretin yüzde 26 zamlanması nedeniyle asgari ücrete gelen oranda bize de zam teklifi yapıldı. Daha önce yüzdelerle ilgili hesap kargaşası vardı, o kargaşayı dün akşam giderdik. Bize ortalamada yüzde 26'ya varan bir teklif yapıldı. Brüt ücretlere yüzde 19, giydirilmiş ücretlere yüzde 22 yüzde 30 oranında var. Bizim ana taleplerimizden bir tanesi, asgari ücretle artık sendikalı üye olmasını istemiyoruz. Bunu böyle söylememize rağmen sadece 2018 yılı ve 2019 yılı Temmuz ayına kadar olan dönem için 2 bin 600 lira, asgari ücretin 70 lira üzerinde rakamı telaffuz ettiler. Biz ‘asgari ücret artı diye talebimiz vardı; ‘Biz onu düşünmüyoruz' dediler. Böyle olunca daha birinci etapta bu durum bizi üzdü. Arkasından ikramiyelerle ilgili daha önce birinci yıla 90, ikinci yıla 95, dördüncü altı aya da 100 teklif etmişlerdi. Aynı teklifi yinelediler. Sadece iş güçlüğü olarak makinist arkadaşlara 200 lira teklif etmişlerdi, bunu 270 liraya çıkardılar. Yine makinist arkadaşların brüt ücretlerine 75 lira zam teklifi yaptılar. Sonuçta bizim taleplerimizde en önemli şeylerden biri de vardiya primi idi. Buna da sıcak bakmadıklarını söylediler. Yani bizim taleplerimize kulaklarını tıkamış vaziyetteler” diye konuştu.

“Eğer makul ve mantıklı bir teklif gelirse bu iş biter”

Sendika olarak makul ve mantıklı bir teklif gelirse sözleşmenin imzalanacağını ifade eden Ervüz, “İZBAN tarafından bizim taleplerimizin yüzde 65 olduğu kamuoyunda paylaşıldı Doğrudur. Bazı kesimlerde yüzde 65'i bulan ortalamada da bulabilir. Taleplerimiz var ama bu demek değildir ki yüzde yüz bu taleplerin arkasında duruyoruz. Eğer makul ve mantıklı bir teklif gelirse biz bu masada sözleşmeyi bitiririz diye düşünüyoruz. Bizim olmazsa olmazlarımız; ikramiyenin 95, 100,110,115 olması, vardiya priminin olması bunlar önemli 3 bin 300 lira tekniker arkadaşımıza brüt talep ettik, 3 bin 250 lira makinist, 3 bin 20 lira teknisyen arkadaşlarımıza talep ettik. Bu taleplerin muhakkak üzerinde çalışılabilir. Bazı indirimler olabilir. Ama biz bunları 10 lira 5 lira indirdik deyip bu pazarlığı farklı noktalara götürmek yana değiliz. Arkadaşlarımıza danışarak herşeyi birlikte kararlaştırıp demokratik yollardan talebimizi yineleyeceğiz. İşverenimizin bu taleplerimize kulak vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Grev devam edecek

Haklarını alana kadar mücadelelerinin devam edeceğini vurgulayan Ervüz, “Bizim direncimizin kırılacağını hesaplıyorlar. Yolculukları eziyet haline gelmiş İzmirliler bir şekilde taşıdıklarını, grevi istediğimiz kadar yapabileceğimizi ima ediyorlar. Şu an itibariyle grevimize devam ediyoruz. Direnen kazanan grev yapan işçi arkadaşlarımız olacaktır. İnşallah bizim bu taleplerimiz karşılık bulur. Karşılık bulduktan sonra da trenlerimiz seve seve çalıştırmaya başlarız” dedi.