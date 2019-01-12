İZBAN'ın Pancar İstasyonunu su bastı

İzmir'de, aşırı yağışlar nedeniyle İZBAN'nın bir istasyonu olan Pancar İstasyonu, aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

İzmir'de aşırı yağışlar adeta hayatı felç etti. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, Torbalı ilçesindeki İZBAN'nın bir istasyonu olan Pancar İstasyonunu su bastı. İstasyon, oluşan baskın nedeniyle sular altında kalırken, yetkililer, suları tahliye için yoğun bir çaba sarf etti. Oluşan baskın nedeniyle, park halindeki bazı araçlarda sular altında kaldı.

Öte yandan, İzmir-Eski Foça yolunun 3. kilometresi de aşırı yağışlar nedeniyle trafiğe kapandı. Yol, daha sonrada jandarma tarafından kısmen trafiğe açıldı.