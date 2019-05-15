İZDENİZ'de toplu sözleşme sevinci: İmzalar atıldı

Ş. ile Türkiye Denizciler Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi anlaşmayla noktalandı. Başkan Tunç Soyer'in de katılımıyla imzalanan sözleşmeye göre, gemi adamlarının maaşlarına yüzde 25, ikinci skaladaki gemi adamlarının maaşlarına yüzde 29,5 ve kara personelinin maaşlarına yüzde 30,5 oranında zam yapıldı. Sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Soyer, "Yeni bir döneme mutabakatla başlamak çok güzel" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. ile Türk-İş'e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) arasında "Toplu İş Sözleşmesi" imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) Genel Başkanı İrfan Mete, İZDENİZ Genel Müdürü Utku Arslan,TDS Genel Sekreteri Eyüp Kasap ve TDS Şehir Hatları Şube Başkanı Tuncay Yeniay'ın yer aldığı imza töreninde sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olmasını diledi. Yeni bir döneme mutabakatla başlamanın çok güzel olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, "Bu noktaya gelmek hem yüzümüzü güldürüyor hem çok gurur veriyor. Hep birlikte çok daha güzel bir İzmir yaratmak dışında umudumuzu arttıracağız” diye konuştu.

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) Genel Başkanı İrfan Mete de, "Başkanımız bize '1 Mayıs'tan önce toplu sözleşmeyi çözeceğiz' sözü vermişti bu bizi umutlandırdı. Dediği gibi de oldu 1 Mayıs öncesinde Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü'nün anlaşmaları bitirildi. Bugün de imzalıyoruz. İyi bir sözleşme oldu. Size çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan toplu sözleşmeye göre, gemi adamlarının maaşlarına yüzde 25, ikinci skaladaki gemi adamlarının maaşlarına yüzde 29,5, kara personelinin maaşlarına yüzde 30,5 oranında zam yapıldı; ayrıca gece çalışma zammı yüzde 20'den yüzde 30'a çıktı. Çalışmadan geçen bayramlar ve özel günler 1 yevmiyeden 2 yevmiyeye çıkarılırken, sosyal yardımlara da yüzde 25 ile yüzde 30'luk oranlar arasında artış yapıldı. Buna göre gemi adamları 4 bin TL ile 9 bin TL arasında, kara personeli de 3 bin 400 TL ile 6 bin 400 TL arasında maaş alacak.