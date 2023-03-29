İZENERJİ ve İZELMAN'da grev çanları çalıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ şirketi ve Genel-İş 2 No'lu Şube arasında görüşülen toplu iş sözleşmesinde (TİS) ara bulucu süreci sona ererken, 60 günlük grev sürecinde anlaşma sağlanamazsa sendika grev kararını hayata geçirecek. İZENERJİ işçileri, görüşmeler devam ettiği sırada taleplerinin karşılanması için eylem düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZENERJİ şirketinde örgütlü olan Genel İş Sendikası ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasındaki yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde SODEMSEN'in ilk ücret teklifi, işçilerin önümüzdeki 6 aylık ücretleri için yüzde 40'lık bir zam olmuştu ancak teklif, sendika tarafından kabul edilmemişti. Arabulucu sürecinde de taraflar tarafından bazı maddelerde anlaşma sağlanamadı. 75 maddeden oluşan toplu iş sözleşmesi taslağı üzerinden yapılan oturumlarda, 19 madde masada kaldı. 60 günlük grev sürecinde anlaşma sağlanamazsa sendika grev kararını hayata geçirecek. İZENERJİ'de, 20 birimde görevli 10 binin üzerinde işçinin çalışıyor. Görüşmeler devam ederken, İZENERJİ işçileri de taleplerinin karşılanması için eylem yaptı.

60 günlük grev süreci

Genel-İş 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, “40 saatlik çalışmayı gelin burada oturtturalım. İzmir'den Türkiye'ye örnek olalım ama taslak sözleşmemizdeki 40 saat kabul edilmedi. 45 saatte ısrarcı oldular. Biz de 40 saat talebimizin arkasındayız. Günlük ücretlerin içerisine kıdem zammımızın giydirilmesi gibi bir talebimiz oldu. Birleştirilmiş sosyal yardımların da 408 TL'den 700 TL'ye çıkarılması teklifi geldi. Bu da kabul edeceğimiz bir zam teklifi değildi. Bizim talebimiz 2 bin TL idi. Bayramlarda çalışma ücretlerinin 3 yevmiyeden 4 yevmiyeye çıkarılmasını istedik. Güvenlik çalışanı arkadaşlarımızın çalışma şartları ile bir noktaya vardık. Arabulucu süreci bugün doldu. Rapor bizim elimize geçtikten sonra 60 günlük süreç başlayacak. Derdimiz üzüm yemek. İşverene bir kez daha seslenelim; bu sözleşmeyi masada bitirelim. Hep birlikte ortak bir mutabakata varalım. Biz bu sürecin işçinin lehine bitmesi için mücadele inancımız tam” demişti. Arabuluculuk sürecinin tamamlanmasının ardından 60 günlük süreç başladı.

İZELMAN'da da TİS krizi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinden İZELMAN'da örgütlü Genel-İş İzmir 1 ve 3 No'lu Şubeler ile SODEMSEN ve belediye bürokratları arasında olan toplu iş sözleşmesinin görüşmeleri de tıkanmıştı. 7 bin İZELMAN işçisini ilgilendiren TİS görüşmesinde 13 maddenin sadece 8'inde anlaşma sağlanırken, Büyükşehir zam teklifini yüzde 35'den yüzde 38'e çıkarmıştı. Zam teklifi, sendika tarafından kabul görmedi. İZELMAN ile TİS görüşmesinde de son 60 günlük süreç başladı. Bu süreçte taraflar anlaşmaya varmazsa işçiler greve çıkacak.