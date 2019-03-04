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İZİD'in Foça temsilciliği açıldı

İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD)’nin, İzmir’deki Foça temsilciliğinin açılışı yapıldı.

İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD)'nin, İzmir'deki Foça temsilciliğinin açılışı yapıldı.


Kamu, sivil toplum kuruluşları ile devletin sunduğu destek ve kredilerin kullanılmasını yaygınlaştırmak, diğer sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla harekete geçen İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), giderek büyüyor. Dernek, son olarak Foça temsilciliğini hizmete açtı.


Derneği açılışına, İZİD Başkanı Feyyaz Turgut, Anadolu Aslanları Derneği (ASKON) İzmir Başkanı Şerafatten Gücü ve vatandaşlar katıldı.


İZİD Foça Şube Temsilcisi Tülin Özkan, İZİD'in toplam 32 saat boyunca vereceği eğitimler ilgilide konuştu. Özkan, girişimcilik eğitimlerinin ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, eğitimlerini tamamlayarak e-devlet üzerinden katılım belgelerini alacak girişimci adaylarına devletin bir takım teşvik ve hibe vereceğini kaydetti.

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