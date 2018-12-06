"İzlenebilir Yaşlı Bakım" projesi evde bakım hizmetinin kalitesini artıracak

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından ilan edilen program kapsamında, destek almaya hak kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)'nin "İzlenebilir Yaşlı Bakım" isimli projesinin sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. Toplam bütçesi 721 bin TL olan projeyle; yaşlı bireylere yönelik evde bakım hizmetinin kalitesini arttırmak için kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi ve bakım hizmetinde teknoloji desteği kullanarak yaşlının sosyal uyumunun sağlanması hedefleniyor.

Sosyal uyumun geliştirilmesi amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından ilan edilen, "Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)'nin "İzlenebilir Yaşlı Bakım" projesi destek almaya hak kazandı. Projenin imza töreni de gerçekleştirildi. Projede imzalar ise üniversite adına Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Banu Dilek ile İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz tarafından atıldı.

Projede ne amaçlanıyor?

İŞ-KUR ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün proje iştirakçileri olduğu, toplam bütçesi 721 bin 670 TL olan proje kapsamında; İzmir'de yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin niteliğinin ve altyapısının yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi, bu hizmetlere erişilebilirliğin güçlendirilmesi hedefleniyor. Projenin genel amacının; yaşlı bireylere yönelik evde bakım hizmetinin kalitesinin arttırılması için kalifiye insan gücü yetiştirmek ve bakım hizmetinde teknoloji desteği kullanarak yaşlının sosyal uyumunun sağlanması olduğu belirtildi. 24 ay sürecek proje sonunda; üniversitelerin yaşlı bakımı verecek kişilerinin eğitilmesi, bakım eğitimi alanlara mesleki bir beceri sağlanması, bakım alan yaşlının sağlıklı olmasının planlandığı da kaydedildi. Bu sayede sağlık harcamalarınında azaltılmasının amaçlandığı öğrenildi.