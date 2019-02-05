İzmir, 17 ülkeden bakanların katılacağı dev fuara ev sahipliği yapacak

Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın ilk dört büyük Tarım ve Hayvancılık fuarlarından biri olan Agroexpo 14. kez 7-10 Şubat tarihlerinde Orion Fuarcılık tarafından Fuar İzmir'de düzenlenecek.

İzmir, Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın ilk dört büyük Tarım ve Hayvancılık fuarlarından birisine ev sahipliği yapacak. Agroexpo 14. kez 7-10 Şubat tarihlerinde Orion Fuarcılık tarafından Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek. Girişin ücretsiz olduğu fuarda düzenlenecek zirveler, paneller ve şovlar tarım sektörüne damga vuracak.

7 Şubat Perşembe günü yapılacak açılış töreninin hemen ardından 17 ülkenin tarım bakanı ve bakanlık üst düzey yetkililerinin katılacağı programlar kapsamında, Türkiye tarihinde ilk kez "Dünyada Tarımın Geleceği" konulu "Uluslararası Tarım Bakanları Zirvesi" yapılacak. Zirveye katılacak ülke bakan ve bakanlık temsilcileri arasında; Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Etiyopya, Gürcistan, KKTC, Kırgızistan, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Somali, Sudan ve Ürdün gibi ülkelerden temsilciler yer alırken, zirvenin açılışı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından gerçekleşecek.

"Bu fuar Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan çok büyük bir fuar"

Tarım ve hayvancılık sektörü için bu zirvenin çok önemli olduğunu vurgulayan Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, "Agroexpo'da Tarım ve Orman Bakanlığımızın önderliğinde Türkiye tarihinde ilk kez Uluslararası Tarım Bakanları Zirvesi gerçekleşecek. Bu fuar Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan çok büyük bir fuar. Agroexpo, 2018 yılında 60 ülkeden alım heyetlerinin katılımı ile 500 milyon doların üzerinde iş hacmi sağladı. Bu yıl ise hedefimiz 70 ülkeden alım heyetlerinin katılımı ve yerli yabancı binlerce iş insanı arasında yapılacak ikili görüşmeler ile 600 milyon doların üzerinde bir iş hacmi sağlamak. Ülke tarımına daha fazla katkı sağlamak için çok çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın da fuarımıza destekleri çok büyük. Ticaret Bakanlığımız tarafından Alım heyeti organizasyonları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirilecek ve yerli üretici olan fuar katılımcılarımız da katkı payları alacaklar" ifadelerini kullandı.