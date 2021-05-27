İzmir, 18 yıl aranın ardından iki takımıyla Süper Lig'de

Altay'ın Süper Lig'e yükselmesiyle beraber önümüzdeki sezon İzmir, iki takımla Süper Lig'de boy gösterecek. Son olarak 18 yıl önce Altay ve Göztepe, birlikte Süper Lig'de yer almıştı.

TFF 1. Lig Play-off Finali'nde Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Altay, Süper Lig'e yükseldi. Son olarak 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Altay, söz konusu sezonda bir diğer İzmir takımı olan Göztepe ile beraber ligden düşmüştü. 18 yıl aranın ardından Süper Lig'de boy gösterecek olan siyah-beyazlılar aynı zamanda İzmir adına da bir seriyi sonlandırmış oldu. Son 4 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, İzmir'in ligdeki tek temsilcisi konumundaydı. Ancak Altay'ın da Süper Lig'e yükselmesiyle beraber 2021-2022 sezonunda İzmir'i temsil edecek takım sayısı 2'ye çıkmış oldu.