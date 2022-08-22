İhlas Haber Ajansı

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İzmir açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı, 128 göçmen kurtarıldı

İzmir Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 128 göçmen ise kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 19-21 Ağustos tarihlerinde farklı saatlerde Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında toplamda 101 düzensiz göçmen yakalandı. Yine Karaburun, Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında aynı tarihlerde ve farklı saatlerde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içerisindeki 128 göçmen kurtarıldı.


Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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