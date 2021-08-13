İzmir açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 11 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Ağustos Çarşamba saat 01.30 sıralarında Dikili ilçesi Denizköy açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğuna yönelik bilgi aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı. Gece saat 01.10 sıralarında ise, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 3 düzensiz göçmen de görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.