İzmir açıklarında 111 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 83 düzensiz göçmen ile Seferihisar açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 28 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün farklı saatlerde Menderes, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki 83 düzensiz göçmeni kurtardı. Yine dün saat 04.50 sıralarında, Seferihisar açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 28 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.