İzmir açıklarında 129 göçmen kurtarıldı, 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'in Çeşme, Urla ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 129 göçmen kurtarılırken, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Eylül'de Urla ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen toplam 41 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarılırken, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Ekipler, aynı gün saat 14.30 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, can salı içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen toplam 17 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yine 21 Eylül'de Çeşme ilçesi açıklarında, 4 can salı içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen toplam 71 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.