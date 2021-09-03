İzmir açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salları içerisinde toplam 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Eylül saat 12.40 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı tespit edilen can salı içerisindeki 12 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Ekipler 2 Eylül saat 00.50 sıralarında da yine Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 1 düzensiz göçmen de görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.