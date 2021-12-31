İzmir açıklarında 157 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve lastik botun arızası nedeniyle sürüklenen 157 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 30 Aralık saat 07.20 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Aynı gün yine Çeşme'de saat 08.50 sıralarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler yeniden harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Bu olaydan yaklaşık 10 dakika sonra yine Çeşme ilçesi açıklarında, yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 34 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

30 Aralık'ta saat 14.00 sıralarında ise, Çeşme açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler, yine 30 Aralık'ta saat 16.30 sıralarında da, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine teyakkuza geçti. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 sal içerisindeki toplam 24 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.