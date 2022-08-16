İzmir açıklarında 19 göçmen yakalandı, 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 19 düzensiz göçmen yakalanırken, Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı.

15 Ağustos saat 05.15 sıralarında, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 15 Ağustos günü saat 05.00 ve 15.02'de Dikili ilçesi açıklarında lastik bot ve can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmenlerin bulunması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen düzensiz göçmenler, ekipler tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.