İzmir açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 17.05'te, Menderes içesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.