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İzmir açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot üzerinde sürüklenen 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot üzerinde sürüklenen 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


22 Ocak saat 02.35 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Ekipler tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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