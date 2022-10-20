İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.20 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.