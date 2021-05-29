İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince geçtiğimiz perşembe günü saat 09.45 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik boyu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.