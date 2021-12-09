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İzmir açıklarında 26 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 26 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 26 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Aralık saat 23.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki toplam 26 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.


Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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