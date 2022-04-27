İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu gece saat 03.25 sıralarında, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu ve içerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.