İhlas Haber Ajansı

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İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 14.00'te, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi aldı. Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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