İhlas Haber Ajansı

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İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.12'de Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Görevlendirilen ekiplerce, hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 38 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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