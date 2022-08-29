İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili, Foça, Çeşme ve Seferihisar açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 386 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

İzmir'in Dikili, Foça, Çeşme ve Seferihisar açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 386 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 26-28 Ağustos tarihlerinde Dikili, Foça, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplamda 386 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dikili ve Foça ilçesi açıklarında 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.