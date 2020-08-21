İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Ağustos tarihi saat 11.25 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına bırakıldığı belirlenen can salları içerisindeki toplam 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemiye çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık taramasından geçti. Yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.