İzmir açıklarında 456 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes, Özdere, Dikili, Seferihisar ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen, Çeşme ilçesi açıklarında ise tekne içerisinde mahsur kalan toplamda 456 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Temmuz tarihinde Menderes ilçesi açıklarında, 23 düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiğini tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenler kurtarıldı. 17 Temmuz tarihinde Özdere ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 12 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarılırken, 20 Temmuz tarihinde ise Çeşme ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde mahsur kalan 67 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

17-20 Temmuz tarihleri arasında Dikili açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 78 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 18-21 Temmuz tarihleri arasında Seferihisar açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edilen toplamda 250 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Ayrıca, 22 Temmuz tarihinde de Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplamda 456 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.