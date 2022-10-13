İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 08.15 sıralarında, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı gün saat 12.45 sıralarında ise Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.