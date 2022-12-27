İhlas Haber Ajansı

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İzmir açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 26 Aralık saat 02.49'da, Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu yönünde bildi edindi. Görevlendirilen ekiplerce, lastik bot içerisindeki 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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