İzmir açıklarında 49 göçmen kurtarılırken, 21 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Selçuk ilçeleri açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 8 Nisan saat 17.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen lastik bot içerisindeki 4 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, 9 Nisan saat 06.00 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 10 Nisan saat 07.15 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

9 Nisan saat 02.00 sıralarında, ise Selçuk ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.