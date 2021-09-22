İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 11.30 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dün ve bugün ise farklı saatlerde Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edin toplamda 26 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.