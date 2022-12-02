İzmir açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Selçuk ve Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen toplam 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Aralık saat 12.30 sıralarında, Selçuk ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, aynı gün saat 20.30 sıralarında ise, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine yeniden harekete geçti. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.