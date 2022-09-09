İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Eylül saat 02.00 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-24) tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 36 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Ekipler, aynı gün saat 03.20 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-24) tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 39 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.