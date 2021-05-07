İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgeye göre dün saat 06.30'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğuna yönelik bilgi aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.