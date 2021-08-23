İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz cuma saat 01.13 sıralarında Foça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.