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İzmir açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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