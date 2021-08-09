İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yelkenli tekne içerisinde bulunan 100 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalanırken, Dikili ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Ağustos saat 07.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında hareket halinde olan bir yelkenli tekneyi tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, durdurulan yelkenli tekne içerisindeki 100 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 7 Ağustos saat 06.15 sıralarında ise Dikili ilçesi Bademleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 134 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.